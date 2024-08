Como-Wolfsburg: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

22 minuti fa



Como-Wolfsburg (sabato 3 agosto con calcio d'inizio alle ore 16.30) è una partita amichevole pre-campionato. Si gioca su campo neutro all'ATV-Riesneralm-Arena di Irdning in Austria.



COMO-WOLFSBURG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Como-Wolfsburg.

Data: sabato 3 agosto 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 16:30.

Canale TV: -

Streaming: -



DOVE VEDERE COMO-WOLFSBURG - Al momento non è prevista una copertura dell'evento in tv o in streaming.



LA PROBABILE FORMAZIONE



COMO (4-4-2): Audero; Kovacik, Dossena, Goldaniga, Alberto Moreno; Strefezza, Braunoder, Baselli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.