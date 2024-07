Como, ufficiale Varane: i dettagli dell'accordo

Redazione CM

3 ore fa



Il Como mette a segno un ennesimo colpo di mercato, forse il più importante dei tanti già piazzati in questa prima parte di mercato. Era nell'aria e da tempo le due parti erano vicine: Raphael Varane è un nuovo giocatore del Como.



I DETTAGLI - Il campione del mondo francese arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester United e firma un contratto biennale con i comaschi. Contratto fino a giugno 2026, nel quale è stata inserita anche l'opzione per il prolungamento per un un ulteriore anno.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale diramato dal club neopromosso: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore francese Raphaël Varane, la scorsa stagione al Manchester United, con un contratto di due anni con opzione di prolungamento. Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, Varane ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League durante la sua permanenza al Real Madrid. Il vincitore della Coppa del Mondo 2018 ha anche aiutato il Manchester United a vincere i suoi primi trofei importanti in sei anni, sollevando la Carabao Cup 2023 e poi la FA Cup 2024 allo stadio di Wembley".