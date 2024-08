Getty Images

Comincia subito la stagione europea dellaa di Raffaele, al primo impegno internazionale della propria carriera. I viola infatti, dopo il pareggio di Parma alla prima giornata di Serie A, privi di Nico Gonzalez, scendono in campo in serata,allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, per, competizione nella quale rappresentano l'Italia per il terzo anno di fila, con due finali perse consecutivamente, a Praga ed Atene, dopo la prima vinta dalla Roma. L'obiettivo ora è arrivare a Breslavia nel 2025, ma intanto è necessario accedere alla fase a gironi: gli avversari sono gli ungheresi delladi Zsolt, società calcistica con sede nel villaggio di Felcsút, città natale del primo ministro Viktor Orban, fondata nel 2005 come squadra giovanile del Videoton e poi indipendente dal 2012. L'Akademia, che porta il nome del più grande calciatore magiaro della storia, Ferenc Puskas, è stata capace di battere gli armeni dell'Ararat nel terzo turno con uno 0-1 in trasferta e un 3-3 riacciuffato all'ultimo a Budapest, dove si giocherà il ritorno tra una settimana.

Fiorentina-Puskas AkademiaDe Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran.Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewil; Nissila, Farovov, Plsek; Soisalo, Puljic, Nagy.Willy Delajod (Francia)