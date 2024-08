Juve, Kostic tentato da Al-Ain e Fiorentina: contatti in corso, gli scenari

continua a lavorare per tornare presto a disposizione. Il serbo, reduce dall’infortunio rimediato acon la sua nazionale, prosegue il recupero per tornare al più presto in condizione. Nel frattempo, lae il suo entourage vagliano il mercato a caccia di eventuali opportunità che possano soddisfare il calciatore e il club bianconero. Gli interessamenti non mancano, con Kostic - che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 - che lavora in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora in maglia bianconera oppure no.Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Crystal Palace, che vorrebbe portare Filip Kostic in Premier League. Il club inglese spinge, ma al momento non è stata raggiunta un’intesa totale tra la società britannica e la Juventus per il passaggio del serbo, reduce dall’infortunio rimediato con la propria nazionale a Euro 2024.

Non solo Rugani. Nei discorsi tra Juve e Al-Ain, club emiratino campione d’Asia in carica e allenato da Hernan Crespo, si è parlato anche di Filip Kostic. La società asiatica ha presentato un’offerta al calciatore, che però vuole restare in Europa e proseguire nel Vecchio Continente la sua carriera.Da non trascurare la pista Fiorentina. Il club toscano è in contatto con la Juventus per provare a trovare l’intesa per il trasferimento di Nico Gonzalez. Sull’altro versante, oltre al ritorno di Arthur si è parlato anche del possibile passaggio di Kostic alla corte di Palladino. Un’operazione che potrebbe decollare nelle prossime ore con la formula del prestito.

La permanenza di Kostic alla Juventus non è uno scenario da esclude. Il club bianconero considera in uscita il calciatore serbo, ma in caso di mancata cessione potrebbe far parte nuovamente della rosa a disposizione di Thiago Motta. L’ex Eintracht Francoforte potrebbe rivelarsi, dunque, una risorsa per la squadra bianconera a partire dal 31 agosto se non dovesse giungere a Torino una proposta convincente per lui e per il club. Il countdown è iniziato, meno di dieci giorni al verdetto finale…