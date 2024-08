Fiorentina, Nico Gonzalez sempre più lontano: si tratta a oltranza con la Juve, la situazione

Sembra sempre più indirizzata la strada che porteràlontano da Firenze e la Fiorentina. Dopo tre stagioni l'argentino, arrivato come uno sbarbatello di belle speranze, lascia la città che lo ha reso grande e, ironia della sorte, si prepara a percorrere la stessa strada dei vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. I dialoghi con la Juve, come hanno spiegato i colleghi di Sky procedono senza sosta ed è possibile che a breve possa arrivare la definitiva fumata bianca, vista anche la necessità della Juve di inserire un esterno in rosa.Ad oggi in casa Fiorentina la situazione è estremamente limpida. Nico Gonzalez ha chiesto ufficialmente di essere ceduto e oggi vive da separato in casa in viola. Si allena da solo e attende soltanto che possa sbloccarsi la vista che porta al suo addio. La Fiorentina, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di trattenere l'ex Stoccarda per forza dato che, anche con lo stesso ragazzo,E qui entra in gioco la Juve, con cui Gonzalez ha un accordo totale. Accordo che però deve ancora essere trovato coi viola.

Visto anche il recente arrivo di Gudmundsson, ideale sostituto di Gonzalez, la Fiorentina oggi non ha alcun problema neò sedersi al tavolo per trattare la cessione del classe '98. Chiaro che, però, le pretendenti (in questo caso la Juve) dovrenno quantomeno avvicinarsi molto alla valutazione che la società gigliata fa del proprio gioiello:Cifre importanti, anche per la stessa Juve che in questo momento vorrebbe provare anche a contenere i costi, per quanto possibile. I dialoghi in questo momento sono impostati su un affare da circa 35 milioni complessivi, ma non è da escludere che la Signora possa inserire qualche contropartita gradita ai viola (magari anche con operazioni slegate da quella relativa a Gonzalez).

Il primo nome è quello di, fuori dal progetto tecnico bianconero e che a Firenze si è rilanciato proprio lo scorso anno sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Il brasiliano tornerebbe di corsa a Firenze, dove si era ambientata alla grande anche la famiglia. L'altro profilo, che era stato proposto qualche settimana fa è quello dianche lui ai margini della squadra torinese. Il serbo sarebbe l'ideale nella linea di centrocampo a 4 di Raffaele Palladino e, viste anche le prime incertezze di Fabiano Parisi, troverebbe probabilmente anche un certo spazio. La trattativa Gonzalez, insomma, entra nel vivo, e gli attori in gioco potrebbero essere diversi.