Getty Images

Conference League, Gattuso subito eliminato con l'Hajduk Spalato. In Europa League Ajax ok dopo 34 rigori!

24 minuti fa



Ferragosto in Europa con il ritorno del turno preliminare, quello che ha stabilito quali saranno le squadre che si giocheranno i playoff in Europa League e Conference, l'ultimo step prima della fase a girone unico.



GATTUSO KO - Niente da fare per l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso. L'italiano fallisce con i suoi croati l'accesso alla Conference contro gli slovacchi del Ruzomberok: basta una rete degli avversari per spezzare il sogno europeo dell'ex Milan. Passano anche Aek, Cluj, Legia Varsavia, Istanbul Basaksehir e Copenaghen (ai rigori contro il Banik Ostrava).



EUROPA LEAGUE - Si è giocato anche in Europa League. Nel big match di serata avanza l'Ajax. Gli olandesi hanno avuto la meglio dei greci del Panathinaikos dopo ben 34 rigori. Ok anche il Rapid Vienna (battuto il Trabzonspor) e il Viktoria Plzen.