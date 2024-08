Conference League: Fiorentina-Puskas Akademia ai playoff. Quando si gioca e dove vederla

Foto Calciomercato

La, nella serata in cui ha chiuso per Albert Gudmundsson dal Genoa, ha conosciuto anche il nome dell'avversaria nel playoff di Conference League: di tratta degli ungheresi della, che hanno pareggiato per 3-3 in casa dopo aver vinto 0-1 sul campo dell'Ararat Armenia.La gara, andata e ritorno, si giocherà tra giovedì 22 agosto alle 20 (al Franchi) e giovedì 29 agosto alle 21 (a Budapest, dove i viola tornano per la terza volta nel giro di meno di un anno dopo le partite contro Ferencvaros e Maccabi Haifa in campo neutro nella scorsa edizione).

Diretta su Sky e Dazn, possibile che ci sia anche la trasmissione in chiaro su TV8. Gli abbonati Sky potranno seguire la doppia sfida anche su Sky Go.