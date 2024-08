Conference League: Puskas Akademia-Fiorentina LIVE alle 21

GETTY

Quarta partita stagionale, già decisiva. Ladi Raffaele, dopo tre pareggi di fila tra Serie A ed Europa, affrontain Ungheria, alla Pancho Arena di Felcsut, contro ladi Zsolt, dopo l'assolutamente inaspettatoi viola si presentano con l'obbligo di non perdere contro una squadra che è partita a razzo in campionato ed è più avanti di condizione fisica, fatto salvo il tasso tecnico inferiore sulla carta. Terzo spareggio consecutivo valido per la competizione nella quale i toscani rappresentano l'Italia per il terzo anno di fila, con due finali perse consecutivamente, a Praga ed Atene, dopo la prima vinta dalla Roma. L'obiettivo è arrivare a Breslavia nel 2025, ma il rischio ora è di non accedere alla fase a gironi: di fronte una società calcistica con sede nella città natale del primo ministro Viktor Orban, fondata nel 2005 come squadra giovanile del Videoton e poi indipendente dal 2012, con il nome del più grande calciatore ungherese di tutti i tempi.

Puskas Akademia-Fiorentina (and. 3-3)Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek; Nissila, Soisalo, Nagy; Puljic.: De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.Antonio Nobre (Portogallo)