Juventus, occhio a Kostic: sfumata la Fiorentina, le altre vie d'uscita e i costi alti nel caso in cui restasse

A tre giorni dalla conclusione del calciomercato,. Fra queste c'è anche quella relativa a, esterno d'attacco classe 1992, che è ancora alla ricerca di una soluzione che gli consenta di lasciare la Continassa, dopo che è stato messo. Fino a due giorni fa, Kostic. Né il serbo né il club viola erano convinti fino in fondo dell'operazione, che infatti è saltata.

, per una trattativa che al momento sembra tutta da costruire. Al momento, di fatto, non c'è una squadra forte su di lui, madi venerdì per trovare una soluzione in uscita per il giocatore, o a titolo definitivo (soluzione per la quale la Juventus chiede 7 milioni), oppure in prestito. Nel caso in cui non si trovasse una via d'uscita entro venerdì,, che chiuderanno più tardi (in Turchia il 13 settembre, in Arabia il 6 ottobre).

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Eintracht Frankfurt Fußball AG per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Kostić a fronte di un corrispettivo di € 12,0 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di € 1,5 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a vendere Kostic, il giocatore resterebbe rappresentando per i bianconeri undi euro per le prossime due stagioni,