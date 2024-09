Conferenza De Rossi: "Come stanno Hermoso e Hummels"

Saltati, per motivi diversi, gli arrivi di Danso e Djalo, la Roma ha rinforzato la difesa pescando dal mercato svincolati: prima, poi; due giocatori d'esperienza che arrivano rispettivamente da Atletico Madrid e Borussia Dortmund, possono giocare sia in una difesa a tre che a quattro, giocheranno insieme e si alterneranno. De Rossi li gestirà nel corso della stagione, consapevole che entrambi non hanno svolto la preparazione estiva.- Alla vigilia della trasferta contro il Genoa in programma domenica 15 settembre alle 12.30 a Marassi, l'allenatore giallorosso ha parlato così dei due nuovi acquisti: "Ci danno delle soluzioni in più e aumentano molto la nostra esperienza. Prima delle firme mi avevano detto che fisicamente stavano bene, ed effettivamente si sono presentati bene a Trigoria.. E dalla prossima settimana inizieremo a giocare ogni tre giorni".

- In caso di difesa a tre, il reparto-tipo di De Rossi sarà composto dasul centrodestra,al centro eddall'altra parte; a scivolare in panchina dovrebbe essere, che rischia il posto anche se l'allenatore dovesse giocare con la difesa a quattro: in quel caso, il punto fermo rimane Mancini con uno tra Hermoso e Hummels giocarsi il posto vicino al classe '96.