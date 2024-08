Consigli Fantacalcio 24/25: i centrocampisti divisi per slot

SECONDO SLOT

Douglas Luiz

Colpani

Politano

Barella

Loftus-Cheek

Frattesi

Man

ambiscono anche alla prima fascia, così come, che all’Aston Villa ha portato bonus in serie. Non sarà però primo rigorista alla Juventus e quindi questo pesa. Barella nella scorsa stagione non ha reso da top a livello di bonus, ma merita sempre considerazione, così come il suo backupè da vedere con Fonseca, occhio a Dennis, listato centrocampista, ma attaccante vero nel Parma. Quanto spendere per un centrocampista di seconda fascia? Un secondo slot deve costare meno rispetto a un primo, sicuramente. Ma ci si può assestare sui 30/40 crediti in un fanta con 500 crediti a disposizione.