Fantacalcio 24/25: difensori che possono costare 1 credito all’asta

Redazione Calciomercato

I difensori titolari o che comunque vanno spesso a voto. Quelli da prendere a 1,. Ce ne sono tanti in Serie A e diventano utili in qualsiasi fantacalcio: a 10, a 12, 16. Insomma, ecco un elenco di tutti quei difensori che potrebberonelle vostre aste e potrebbero poi servirvi per tutta la stagione di fantacalcio.Classico giocatore sottovalutato. Spesso giocava con Palladino, si candida anche nella difesa a tre di Nesta.Preso da Corvino come sostituto di Pongracic. Difensore centrale. A 1 ci sta, fisico e tanto coraggio.

Con Pecchia spesso terzino, a voltre centrale in coppia con Osorio o Circati. Vede la porta. Bella scommessa.Protagonista in B, candidato come titolarissimo anche in A. Forte, possente, ma veloce. Si spinge spesso in avanti.Naturale sostituto di Luperto. È tornato a casa. Giocherà titolare con D’Aversa.Fabregas si fida di lui come terzino destro e dovrebbe trovare spazio anche in A. Sei assist in B.Si è trasformato come braccetto di sinistra. Vanoli ci punta, così come aveva fatto Juric lo scorso anno.

Sorpresa del mercato friulano. Classe 2004, dallo Sporting (dopo un prestito all’AZ). Dal quotidiano britannico The Guardian nella lista Next Generation dei migliori 60 calciatori nati nel 2004. Terzino destro, laterale, di spinta.Danese, preso come esterno sinistro. A Zanetti piace, dovrebbe utilizzarlo come titolare.Sottovalutato. Arriva da una brutta stagione a Salerno, ma lo ha voluto Gilardino. Farà il laterale a destra.