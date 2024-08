Fantacalcio 24/25, scommesse o sorprese: difensori, centrocampisti, attaccanti

Attaccanti

Ogni asta delè fatta di. Di quei giocatori suggestivi, arrivati magari dalla, che potrebbero portare quasi “in sordina” dei bonus pesantissimi nel corso di una stagione fantacalcistica. I giocatori meno considerati, gli “underdog”, quelli che magari in estate non vengono nominati, ma che poi a sorpresa rendono più del previsto. Abbiamo selezionato alcune, dividendole per ruolo, tutte per le aste di agosto o settembre 2024.Preso come sostituto di Zirkzee. È un 2000, olandese, arriva dal Tolosa e sa fare gol. Scommessa da fare.

Centrocampisti

In Scozia è un idolo. Al Southampton ha sempre segnato. Farà coppia con Zapata. Terzo o quarto slot ideale.Potente. Potrebbe essere un’altra scommessa vinta del Verona. Classico centravanti abituato a fare gol.Talentuoso, esterno d’attacco. Sa fare gol e assist. Può diventare importante nel corso del campionato.Fiorentina o Venezia che sia. Forte, con un gran tiro, completo. In crescita. Regalerà bonus sicuri.Esterno molto apprezzato da Fabregas. A destra, preferibilmente. O a sinistra. Ma sempre utile. Porta bonus.

Difensori

Talentuoso – e a volte anche fumoso – all’Elche. Ma va a sostituire Almqvist e troverà minutaggio a Lecce. Interessante.Baroni lo vede più mezz’ala, ma può giocare trequartista. Doti tecniche indiscutibili, deve crescere fisicamente e tatticamente.Calcia molto bene le punizioni e i difensori con Vanoli segnano. Da prendere, senza se e senza ma.A sinistra, terzino. Dovrebbe essere titolare l’ex Betis. Freccia spagnola. Ci sta.

Titolare con Gasperini, nella difesa della Dea. E i difensori con Gasperini vanno sempre presi.