AFP/Getty Images

Conte al Napoli, ecco cosa ne pensa Spalletti

28 minuti fa



Antonio Conte al Napoli è la notizia dell'estate. L'ex ct ha scelto gli azzurri per tornare in Italia e ripartire. Della sua decisione ha parlato in conferenza stampa l'attuale ct, Luciano Spalletti: ecco le sue parole.



IL PARERE - "Non devo commentare niente, ho deciso da tempo di fare questa scelta. Mi fa piacere che prendano allenatori di un certo livello e di un certo valore perché lo vedo come un segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top".