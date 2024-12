Napoli, Conte: "Non sono deluso, la strada è giusta. Ma i giocatori di qualità devono fare la differenza"

Getty Images

Ilperde ancora contro la Lazio e perde la vetta della classifica. Dopo il 3-1 biancoceleste all'Olimpico in Coppa Italia, i partenopei cadono anche al Maradona nella 15esima giornata di Serie A, decisivo il gol di Gustav Isaksen, e cedono il passo all'Atalanta, nuova capolista del campionato.Al termine della gara, il tecnico del Napoliè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Io penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada che il percorso che stiamo facendo è quello giusto. Nella nostra idea c'è aggredire l'avversario, fare noi la partita e creare situazioni in possesso per fare male all'avversario. Sicuramente c'è da migliorare, arriviamo tante volte lì ma manca l'ultimo passaggio, però ci stiamo lavorando. Non sono dispiaciuto per la prestazione dei ragazzi, hanno combattuto con impegno e aggressività contro una buona squadra. La Lazio non è una meteora, è un'ottima squadra e sta facendo benissimo. Non sono deluso o scontento, so che la strada è quella e capita che sulla strada ci siano degli inciampi. Probabilmente ce ne saranno altri in futuro, quello che voglio vedere è una squadra che vuole aggredire, non è mai doma. Poi bisogna essere più qualitativi negli ultimi trenta metri, andiamo a riempire e poi facciamo fatica".

- "E' inevitabile, se porti una pressione e non vuoi far giocare l'avversario a volte ci sono situazioni di ripartenze in cui magari devi essere più preparato. Fa parte del percorso di crescita, preferisco vedere una squadra attiva e non passiva che stia lì ad arroccarsi e a prendere gol tutti bassi. Abbiamo iniziato questo percorso, ci stiamo lavorando tanto e sta dando frutti. C'è ancora tanto da fare, sono passati solo cinque mesi: continuiamo perché non si torna indietro, non voglio vedere una squadra remissiva ma una squadra che si gioca la partita, cercando di aggredire l'avversario e di avere un po' più di qualità. Perché i giocatori di qualità devono fare la differenza".

In conferenza stampa ha aggiunto: "Nell'ultimo terzo di gara potevamo fare meglio. Dobbiamo coinvolgere più giocatori nell'ultimo terzo di campo. Serve applicazione e qualità nei cross. Cattiveria nell'attacco alla porta. Serve qualità nell'ultima giocata, con attaccanti e centrocampisti. Lavoriamo per migliorare la fase offensiva perché se vuoi vincere devi fare gol. Per il tempo che stiamo nell'ultimo terzo degli avversari realizziamo poco".