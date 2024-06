Conte-Napoli, mercoledì la conferenza di presentazione: l'orario e dove vederla in tv

. L'allenatore azzurro è atterrato nel primo pomeriggio di oggi all'aeroporto internazionale di Capodichino, prima di dirigersi in Corso Vittorio Emanuele all'interno dell'hotel che lo ospiterà in queste prime giornate campane, accompagnato dalla famiglia., da poter seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.Volume 50%[Kvara:]SPORTKvara: "Parlo solo di Georgia, non di Napoli"

00:00:11 minI nodi del mercatoSaranno giornate importanti anche per delineare il mercato degli azzurri. Da Di Lorenzo a Osimhen, passando per Kvaratskhelia che intanto, dal ritiro della sua Georgia, ha glissato sul proprio futuro: "Vorrei evitare di commentare, siamo qui per parlare della nazionale portoghese e di quella georgiana. Questa è l'unica cosa che ci interessa, non pensiamo ad altro". In entrata, l'obiettivo numero uno dopo aver chiuso per Rafa Marin è sempre Alessandro Buongiorno, mentre nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per Spinazzola, pronto a salutare la Roma dopo cinque stagioni.