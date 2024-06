Getty

Juventus-Napoli, scambio Chiesa-Di Lorenzo: si lavora sulle cifre

31 minuti fa

Nodi da sciogliere e un futuro che non appare chiaro. Juventus e Napoli sono accomunate dal destino di due pedine fondamentali per le due società, Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente, che non stanno brillando durante la vetrina di Euro 2024 al seguito dell'Italia di Luciano Spalletti.



Ma se alla fine i due club andassero incontro alle loro esigenze e decidessero di scambiare i due giocatori? Il Napoli non vuole vendere il terzino, nonchè capitano dei partenopei, mentre la Juventus intende capitalizzare la cessione dell'esterno offensivo (che ha un contratto in scadenza nel 2025), ma, secondo quanto riferito da Tuttosport, non è da escludere che alla fine le due società possano ragionare su uno scambio, con la Vecchia Signora che dovrebbe ricevere anche un conguaglio economico a favore.