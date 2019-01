Il nome di Antonio Conte ritorna di attualità all'inizio del 2019. Sia perché il suo storico collaboratore Angelo Alessio ha lasciato il suo staff, sia perché il suo nome viene nuovamente associato a panchine importantissime, e non potrebbe essere altrimenti vista la caratura del tecnico. C'è chi dice che la sua ombra incomba sulle due formazioni milanesi, chi invece sostiene che l'accordo con il Real, saltato a fine ottobre, verrà invece chiuso in estate. Del resto lo stesso allenatore ha affermato che non è da lui prendere treni in corsa. L'ipotesi Conte-Real resta valida anche nelle valutazioni dei trader Sisal Matchpoint, che danno i Blancos come destinazione più probabile per il suo futuro, a quota 2,00. Subito dopo viene considerata la pista United, pure alla ricerca di un tecnico in pianta stabile dopo un esonero eccellente: i Red Devils sono dati a 5,00. Milan e Inter, al momento, restano indietro e sono date rispettivamente a 7,50 e 9,00.