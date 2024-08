Conte: "Troppi colpi da fare. Se il club amplierà la rosa bene, altrimenti ci sono ragazzi come Iaccarino e Saco"

AFP via Getty Images

vuole nuovi acquisti, vuole ampliare la rosa, vuole che sia potenziata e non ha usato mezzi termini per ribadirlo anche in conferenza stampa per presentare la prima giornata di Serie A che vedrà il suoaffrontare domenica 18 agosto alle 18.30 il Verona in trasferta. Conte ha addirittura parlato diche, se sarà costretto dal mancato mercato, utilizzerà in prima squadra:"Dobbiamo viaggiare su determinati parametri, quello del costo, dell'ingaggio e convincere i giocatori a venire a Napoli senza coppe. Un handicap notevole questo qui".

"Dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per tamponare, non possiamo pensare di fare tutto in un anno, in una sola sessione di mercato. Sono troppe le cose da fare. Mi rendo conto che con le uscite che stiamo facendo non stiamo facendo cassa, sono solo prestiti"."C'è una situazione bloccata che dovrebbe o doveva portare degli introiti importanti. Vi sto esortando a capire la situazione. Questo non significa che sia passato l'entusiasmo, anzi sono ancora più incazzato di prima. Dico a livello di cazzutaggine"."Cerco di trasmettere questo mio pensiero ai ragazzi, a chi lavora con me, a chi è attorno. Poi il club lavorerà sul mercato, se vorrà implementare il mercato bene. Altrimenti abbiamo ragazzi giovani come Iaccarino e Saco e lavoreremo con loro".