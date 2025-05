Getty Images

Nel corso della trasmissionedi Dazn sono stati analizzati e rese pubbliche le comunicazioni arbitro-sala var di diversi episodi avvenuti nel corso della 36esima giornata della Serie A 2024/25. Un singolo caso analizzato con l'aiuto del responsabile AIA Antonio D'amato: il rosso estratto a Kalulu in Lazio-JuventusEcco la comunicazione avvenuta in quei momenti fra l'arbitro Massa e la Sala Var di Lissone.: "vai, vai, vai non c'è nulla. Ti ha toccato il viso, non chiamo per sta roba qui, dai sui. Ho fermato il gioco perché è a terra".

: "Guardala, guardala vedi se gli dà il colpo. Aspetta un attimo Davide, check in corso. Questa è la dinamica dall'altra parte, il movimento lo fa. Consiglio On Field Review per una condotta violenta, per una possibile condotta violenta": "Assolutamente sì, rosso e direi punizione per la Lazio""Corretto, l'azione era in svolgimento": "È una classica situazione di condotta violenta. Kalulu colpisce Castellanos sulla testa. Mi risulta approfondita e corretta la decisione presa al Var".