Mauro: 'Juventus, è Conte il più adeguato per il dopo-Allegri. Fossi in Thiago Motta rimarrei a Bologna'

L'ex giocatore della Juventus e oggi volto noto tv Massimo Mauro ha parlato del futuro della panchina della Juventus ai microfoni di Pressing su Mediaset e per il post-Massimiliano Allegri nonostante le voci su Thiago Motta, ha indicato il candidato ideale per la panchina bianconera che non è l'italo-brasiliano."Per la situazione che c'è in questo momento, credo che un uomo come Conte sarebbe più indicato. Se si pensa a come vinse il primo Scudetto a Torino e a che attacco aveva quella squadra..."Realizzò un'impresa. Poi pensi alla frase del ristorante da 100 euro e al fatto che Allegri prese il suo posto e arrivò in finale di Champions, ma tutti possiamo sbagliare"

"Fossi in Thiago Motta resterei ancora un anno al Bologna"."Giuntoli? Al suo posto cambierei più calciatori possibili: non perché quelli che ci sono ora non siano bravi, ma perché è come essere in una stanza in cui si è incattivita l'aria, e serve cambiare. L'ambiente è saturo, credo che con questa situazione Conte sarebbe più adeguato".