Sono finite le vacanze per i protagonisti di casa Juventus. Dopo le visite mediche di oggi al J-Medical, si torna in campo. Domani mattina è previsto l'incontro al nuovissimo Training Center della Continassa, per iniziare la preparazione estiva. Due gli allenamenti, uno al mattino e uno nel pomeriggio. Ecco i convocati agli ordini di Massimiliano Allegri:



Alex Sandro Lobo Silva, Audero Emil, Barzagli Andrea, Beltrame Stefano

Bernardeschi Federico, Beruatto Pietro, Cancelo Joao, Caldara Mattia, Chiellini Giorgio, Clemenza Luca, Del Favero Mattia, Del Sole Ferdinando, De Sciglio Mattia, Di Pardo Alessandro, Emre Can, Fagioli Nicolò, Favilli Andrea, Fernandes Leandro, Macek Roman, Magnani Giangiacomo, Marchisio Claudio, Oliveira Da Silva Rogerio, Padovan Stefano, Pereira Matheus, Perin Mattia, Pinsoglio Carlo, Pjanic Miralem, Rugani Daniele, Sturaro Stefano.



Due assenti, come sottolinea il sito della Juventus: "I giocatori Spinazzola e Kastanos proseguiranno contestualmente il loro programma di recupero”.