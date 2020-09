Ci saranno anche Paulo Dybala e l'ultimo arrivato Alvaro Morata nella prima trasferta stagionale della Juventus in campionato, sul campo della Roma. L'attaccante argentino è reduce dal problema muscolare che lo ha fermato nel finale dell'ultima stagione, mentre lo spagnolo è arrivato da pochi giorni in Italia dopo l'ufficialità del suo ritorno dall'Atletico Madrid.



Per il resto, confermate le assenze degli infortunati De Ligt e Alex Sandro e Khedira, considerato fuori dal progetto.



Ecco la lista completa:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta



CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski



ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni