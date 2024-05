Convocati Juventus: le scelte di Allegri per la finale di Coppa Italia: ci sono Yildiz e Danilo, solo due assenti

Sono 21 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la sua Juventus affrontare l'Atalanta mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 21 all'Olimpico di Roma e gara valida per la finalissima della Coppa Italia 2023/"4. Dopo gli allarmi pre e post-Salernitana tutto rientrato dall'infermeria con Kenan Yildiz che ha assorbito il dolore alla spalla e con capitan Danilo e Alex Sandro, recuperati al 100%. Non saranno della partita i soli Manuel Locatelli, squalificato, e il lungodegente Mattia De Sciglio.Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò;Centrocampisti: Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Iling Jr.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean