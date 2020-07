Sono 28 i convocati di Fabio Liverani per le due partite che vedranno il Lecce impegnato in trasferta sia contro il Bologna, domani, che contro l'Udinese. Ci sono sia Babacar che Farias e Rossettini, non ancora al meglio dopo i differenti e rispettivi infortuni, mentre non ci sarà Alessandro Deiola.



Ecco la lista completa:

Radicchio, Vera, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Lapadula, Falco, Shakhov, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Farias, Saponara, Gabriel, Vigorito, Calderoni, Rispoli, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Barak, Tachtsidis.