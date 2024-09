Getty Images

Alla vigilia della sfida di campionato contro il, in programma a San Siro per domani sera alle 20.45, il tecnico del, Luca, ha diramato la lista dei convocati. Out Bonifazi, Berisha, Kaba e Sansone per infortunio. Guilbert è invece stato convocato nonostante la squalifica per fare gruppo. Pierotti, che aveva subito una botta in Coppa Italia, ha invece recuperato.L'elenco completo.Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja.Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard.Centrocampisti: Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Banda, Burnete, Dorgu, Hasa, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic.