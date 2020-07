Sono 24 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Sassuolo di questa sera. Non saranno del match Llorente e Mario Rui. Quest'ultimo tenuto a riposo in vista dei molteplici impegni.



I convocati:

Portieri: Ospina. Meret, Karnezis.

Difensori: Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.