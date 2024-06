Copa America 2024, dove vederla in chiaro in tv e streaming

Getty Images

E' il momento, il grande calcio internazionale non lascia ma raddoppia: dal 21 giugno agli Europei in Germania si aggiunge laextra large prevista negli, stessa location dei prossimi Mondiali nel 2026, in quel caso con Canada e Messico.La rassegna, che vedrà l'Argentina difendere il titolo dall'assalto non solo delle sudamericane, ma anche di nord e centramericane,La Copa America 2024 sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60) in diretta tv e in streaming in territorio italiano: gratis e in chiaro per tutti.

Come detto, Sportitalia trasmetterà l'evento anche in streaming, modalità proposta anche da Mola TV. Gli utenti potranno accedere alla piattaforma Mola con un abbonamento di 2,99 Euro al mese. Gli altri pacchetti a disposizione sono: 3 mesi a 7,99 Euro; 6 mesi 14,99 Euro e un anno a 19.99 Euro.: Argentina, Perù, Cile, Canada: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica