Copa America, Colombia-Costa Rica: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si sfidano nella seconda giornata della, in una partita valida per il gruppo D.Los Cafeteros di Néstor Lorenzo hanno convinto all'esordio battendo 2-1 il Paraguay e guidano in solitaria la classifica del gruppo: con un successo contro la Costa Rica, la nazionale colombiana staccherebbe il pass per i quarti di finale della competizione. Los Ticos di Gustavo Julio Alfaro invece hanno pareggiato contro il Brasile (0-0) nella gara di debuttoDi seguito tutte le informazioni su Colombia-Costa Rica:in

: Colombia-Costa Rica: sabato 29 giugno 2024: 00:00 italiane: Sportitalia, Mola: Sportitalia, Mola: Vargas; Muñoz, Sanchez, Yerri Mina, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Díaz; Borré.. Lorenzo.: Sequeira; Quiros, Calvo, Vargas, Mitchell, Lassiter; Galo, Aguilera, Brenes; Ugalde, Zamora.. Alfaro.- Colombia-Costa Rica si gioca nella notte italiana tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024 allo State Farm Stadium di Glendale (in Arizona). Il calcio d'inizio è fissato alle ore 00.00 italiane.

- La partita tra Colombia e Costa Rica sarà visibile in diretta tv su Sportitalia e scaricando l'app di Mola su una smart tv compatibile.- Colombia-Costa Rica sarà disponibile anche in streaming sui siti di Sportitalia e Mola, nonché scaricando le rispettive app su dispositivi mobili.