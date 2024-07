Copa America, Douglas Luiz elimina il suo Brasile! Uruguay-Colombia in semifinale VIDEO

AFP via Getty Images

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 si sono giocati gli ultimi due quarti di finale di: dopo lo 0-0 tra tempi regolamentari (da regolamento, nessun supplementare sino all'atto finale),- che si giocheranno l'accesso in finale contro il Canada -. La Selecao è stata eliminata dalla compagine di Bielsa ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei novanta minuti di gioco. Finisce 4-2 a favore dell'Uruguay la sfida dagli undici metri.Il difensore del Real Madrid è stato il primo a calciarlo e la sua conclusione è stata parata da Sergio Rochet. Douglas Luiz, invece, ha incrociato il tiro colpendo il palo.

e cinque marcatori diversi. Trova ancora il gol James Rodriguez, autore fin qui di un'ottima competizione, e poi Cordoba, Luis Diaz, Rios e Miguel Borja. Le due semifinali, dunque, saranno Argentina-Canada e Uruguay-Colombia.Colombia-Panama 5-0 - 8' Cordoba (C); 15' James Rodriguez (C); 41' Luis Diaz (C); 70' Rios (C); 94' Miguel Borja (C)Uruguay-Brasile 0-0 (4-2 d.c.r.)