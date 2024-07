Getty Images

Copa America, Lautaro protagonista nelle quote della finale: l'Argentina vede il trionfo con la Colombia

56 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

L'Argentina arriva alla finale di Miami per confermarsi campione e diventare così la nazione più vincente nella storia della competizione. La Colombia lunedì notte – per il fuso orario italiano – punta alla seconda coppa dopo quella del 2001. La squadra di Scaloni, trascinata dalle reti di Lautaro Martinez, è favorita all'atto conclusivo della Copa America 2024: il sedicesimo trofeo dell'Albiceleste si gioca a 1,55 mentre il colpo colombiano vale 2,50 volte la posta. I bookmaker spingono per la quinta marcatura del torneo del centravanti dell'Inter – fin qui capocannoniere – offerta a 3,25, poco davanti al 3,30 del compagno di reparto Julian Alvarez, due volte a segno. Ma in lavagna comanda ancora l'eterno Messi, a 2,40, nonostante un solo gol segnato in semifinale contro il Canada. Sul fronte opposto i Cafeteros si affidano al centravanti Jhon Cordoba – due volte nei tabellini – indicato a 3,65, e al genio rinato di James Rodriguez, a 4,70.



RISULTATO ESATTO – La vittoria dell'Argentina nei tempi regolamentari è proposta a 2,15, contro il pareggio – che porterebbe ai supplementari – a 2,95 e il successo colombiano – che manca dalla Copa America 2019 – a 4,10. La finale decisa ai calci di rigore è quotata 4,60. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, a 5,50 l'1-0 albiceleste – come nell'ultimo precedente – e l'1-1, esito dell'ultimo scontro diretto in Copa America, nel 2021. Si gioca invece a 8,50 lo 0-1 per i Cafeteros.