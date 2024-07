Copa America, show di Shakira all'intervallo che durerà 25 minuti. Furia di Colombia e Argentina

Getty Images for MTV

verrà ricordata da un lato come il primo grande test per capire come il movimento USA potrà gestire i Mondiali 2026 e il Mondiale per Club 2025, ma anche e soprattutto come l'edizione delle polemiche e dei casi scabrosi in campo e fuori. Prima la polemica sui campi da allenamento e da gara ai limiti della praticabilità. Poi la questione della sicurezza sugli spalti e il caso dei calciatori uruguaiani costretti alla rissa coi tifosi colombiani.

La cantante, in classico stile sport americani, si esibirà in un lungo intervallo con un medley, o meglio uno show, con le sue migliori canzoni e che, inevitabilmente, porterà via molto più spazio rispetto a quanto normalmente previsto in una partita normale.Una mossa da parte dell'organizzazione che ha lasciato scontenti sia i membri della selezione argentina, che hanno criticato la scelta di uno show di una cantante colombiana, e quelli della Colombia a cui non è piaciuta la possibilità di allungare l'intervallo e dare quindi più riposo a Messi e Di Maria