Copa America: Uruguay terzo, Alphonso Davies sbaglia il rigore

Il giocatore-copertina dell'Uruguay, decisivo anche nella finalina, non poteva che essere lui: nella notte italiana, sconfitto dal dischetto. La partita è finita ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari: nel primo tempo è un botta e risposta tra Bentancur e Ismael Koné, prima il centrocampista del Tottenham porta avanti la Celeste dopo appena 8 minuti, al 22' il nuovo acquisto del Marsiglia - piaceva anche alla Roma, segna il gol dell'1-1.

- A dieci minuti dalla fine Jonathan David segna il gol che avrebbe potuto dare la vittoria al Canada, ma nei minuti di recupero il Pistolero Suarez pareggia in extremis. Si va ai rigori. Segnano tutti tranne Koné, Suarez - come detto - infila l'ultimo rigore dell'Uruguay;- L'Uruguay chiude la Copa America al terzo posto ma tra le cose che rimarranno di quest'edizione c'è lo sfogo di Marcelo Bielsa in conferenza stampa alla vigilia della gara col Canada: "Siamo negli Stati Uniti, il Paese, tra virgolette, della sicurezza - ha detto riferendosi agli scontri tra alcuni giocatori dell'Uruguay e tifosi della Colombia - Come puoi non difendere tua madre, tua sorella, un bambino? Se non l'avessero fatto, sarebbero stati condannati da tutti noi.. I campi di allenamento perfetti hanno detto, la Bolivia non poteva allenarsi e ho le foto. Sono una piaga di bugiardi. I campi di allenamento sono un disastro, poi il rigore non assegnato al Brasile...".