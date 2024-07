Vergogna in Copa America, rissa fra tifosi colombiani e calciatori dell'Uruguay. Nunez senza freni VIDEO

Getty Images

It got crazy in the semis!! Right in my section! Hope everybody is ok pic.twitter.com/oyDQM0d9Ik — Lloyd sam (@MrLloydSam) July 11, 2024

Si giocava a Charlotte, ma quanto visto dopo il triplice fischio di Uruguay-Colombia, semifinale della Copa America che ha visto la formazione colombiana vincere 1-0 e qualificarsi alla finalissima contro l'Argentina sonotermini durata qualche minuto e che ha visto protagonisti moltidella selezione uruguaiana fra cui i più scatenati

This is best video of the whole situation filmed by @qc_javi. The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.” And then all hell breaks lose.

This is the clearest video of the incident. #SoyCeleste #Celeste #CopaAmerica… pic.twitter.com/0sfJVBfPFW — Favian Renkel (@FavianRenkel) July 11, 2024

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family from drunk Columbian fans! pic.twitter.com/IAXAVfvHWb — Football Fights (@footbalIfights) July 11, 2024

Sugli spalti del Bank of America Stadium, nel settore immediatamente alle spalle del tunnel che porta agli spogliatoi erano presenti moltissimi tifosi colombiani a stretto contatto con un gruppo di tifosi uruguaianidella nazionale celeste. La vittoria della Colombia ha portato già in campo gli animi ad essere tesissimi con Luis Suarez e alcuni colombiani venuti alle mani per colpa, secondo la punta ex-Barcellona di "provocazioni esplicite". Questo atteggiamento in campo ha portato anche i supporter colombiani sugli spalti, visibilmente ubriachi, a prendersela con i tifosi uruguaiani.È così che è scattata, nei giocatori di Marcelo Bielsa, la molla che li ha portati a salire sugli spalti e intavolare una rissa aperta contro qui fan più accaniti. I primi a salire sono stati Araujo del Barcelona, Olivera del Napoli e Gimenez dell'Atletico Madrid. In un secondo momento li ha raggiunti anche Darwin Nunez, il più visibile per la canotta e il fisico, che si è animato senza freni rispondendo a suon di manate e pugni a quelli che i tifosi stavano tirando verso gli uruguaiani.

Tutto è rientrato nel giro di qualche minuto dopo l'intervento degli steward che hanno scongiurato il peggio e alla fine la tragedia è stata soltanto sfiorata. Quando tutto si è calmato Gimenez si è presentato in sala stampa e ha spiegato l'accaduto: " "È imbarazzante, non c'era un solo agente di polizia a controllarli. Siamo dovuti andare a difendere i nostri cari solo perché non riescono a controllare le loro bevute".