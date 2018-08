Copenaghen-Atalanta 4-3 d.c.r



Marcatori: -



Sequenza calci di rigore: de Roon GOL, Sotiriou GOL, Ali Adnan GOL, Gregus GOL, Gomez TRAVERSA, Skov GOL, Masiello GOL, N'Doye FUORI, Cornelius PARATA, Vavro GOL



Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen (109' Kvist); Skov, Falk (65' Sotiriou), Zeca, Thomsen (79' Gregus); Fischer (109' Bengtsson), N'Doye. All. Solbakken.



Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler (91' Pessina), Gosens (94' Ali Adnan); Pašalić (57' Barrow), Zapata (54' Cornelius), Gomez. All. Gasperini.



Arbitro: Tasos Sidiropoulos, Grecia (Kostaras, Dimitriadis; Papapetrou)



Ammoniti: 70' Thomsen (C), 83' Ankersen (C), 84' Palomino (A), 110' Pessina (A), 115' Vavro (C)



Espulsi: -



Note: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 35.000 circa tifosi della squadra di casa, presenti 600 sostenitori dell'Atalanta.



Recupero: 0', 4' nei tempi regolamentari; 0', 1' nei tempi supplementari.