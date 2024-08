Coppa del Mondo FIFA™ 2034: scopriamo il "progetto audace ed entusiasmante" dell'Arabia Saudita per il più grande spettacolo del calcio dei prossimi 10 anni

CAMBIAMENTI POSITIVI - Un'eredità di cambiamenti positivi Come elemento centrale della sua candidatura, l'Arabia Saudita sfrutterà l’impulso del Paese verso le riforme sociali e la sostenibilità ambientale. I dirigenti sauditi così commentano: "Attraverso il programma Vision 2030, l'Arabia Saudita si fa promotrice della difesa dell'ambiente a livello nazionale e regionale. La Saudi Green Initiative, insieme alla leadership dell'Arabia Saudita nell'ambito della Middle East Green Initiative, unisce programmi di protezione ambientale, transizione energetica e sostenibilità per proteggere la terra e il mare".

Inoltre, l’organizzazione saudita mira a lasciare un'eredità calcistica duratura, mediante la costruzione di impianti di allenamento per le squadre e gli arbitri.

Il progetto comprende 61 impianti esistenti e 73 di cui si prevede già la relativa costruzione. In tutta l'Arabia Saudita ci saranno 134 campi di allenamento, 72 quartieri generali di allenamento per le squadre, 60 campi di allenamento specifici per le sedi di gioco e due quartieri generali per gli arbitri a Riyadh. Sono in programma anche quattro ristrutturazioni di stadi esistenti, con tre stadi già in costruzione e otto in via di realizzazione.