Roma, l'Arabia Saudita piomba su Dybala e Smalling: c'è la risposta della Joya

Oggi termina il ritiro inglese della. I giallorossi alle ore 18 saranno impegnati contro, poi in serata torneranno nella Capitale dove prepareranno il match contro ilche apre la Serie A. Il mercato non si ferma eè al lavoro sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.Nel frattempo, l’Arabia è tornata a bussare alla porta di Trigoria. L’ha messo gli occhi su– Non è la prima volta che una squadra araba tenta l’affondo su Paulo. La clausola rescissoria da(valida per l’estero) è scaduta il 31 luglio. Ma la Joya è sempre nei desideri dei club della Saudi Pro League. In particolar modo dell’Al-Qadsiah che però ha già ricevuto il primo ‘’ dell’argentino. Nella giornata di ieri uno degli agenti di Dybala ha avuto un colloquio con Ghisolfi, ma la posizione della Roma è chiara.nonostante l’offerta da

– Completamente diversa la situazione del difensore centrale.è in uscita e il club vorrebbe liberarsi del suo pesante ingaggio daIn Inghilterra ha avuto un lungo colloquio con il suo agente. Anche su di lui c’è l’Al-Qadsiah ma il giocatore ancora non ha accettato la destinazione araba. La palla passa all’ex Manchester United. Un suo eventuale addio permetterebbe a Ghisolfi di tentare l’affondo su. La Roma ha aperto alla cessione, ma serve il sì del giocatore.