Dall'Arabia offerta choc per Vinicius Jr: tutti i dettagli di un super contratto

AFP via Getty Images

con un'offerta da capogiro:. Il Fondo di investimento pubblico saudita è disposto a tutto pur di assicurarsi il talento brasiliano, ma la decisione finale spetta allo stesso calciatore brasiliano, che sta valutando attentamente i pro e i contro di questo trasferimento.Il Real Madrid, però, non ha intenzione di cedere la sua stella e non accetta offerte inferiori alla cifra prevista dalla. Vinicius Jr ora si trova a 24 anni di fronte ad un grande dilemma: scegliere tra un futuro ricchissimo in Arabia Saudita o la possibilità di continuare a competere ai massimi livelli in Europa.

. Inoltre, gli è stato offerto il ruolo di ambasciatore per i Mondiali del 2034, con la possibilità di tornare a giocare in Europa già dal 2029.Questa prospettiva permetterebbe al brasiliano di non legarsi troppo a lungo al club e al calcio saudita, mantenendo aperte le porte per un ritorno in Europa o altre avventure professionali.L'offerta economica è senza precedenti, con uno stipendio annuale paragonabile a quello di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr. Il progetto diprevede l’innesto del brasiliano nell’, club in cui al momento militano Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Mendy.

Secondo il quotidiano brasiliano Globo e quello spagnolo Diario AS, il brasiliano sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Vini Jr. punta al Pallone d'Oro, un obiettivo difficile da raggiungere per chi gioca fuori dall’Europa: la vittoria finale di questa annata potrebbe incidere sulla scelta.Il Real Madrid ha finora resistito all'assalto saudita, ma non è esclusa la possibilità di avviare una trattativa. Intanto, Vini Jr. sarà in campo mercoledì 14 agosto in Supercoppa Europea contro l'Atalanta. Il mercato in Arabia Saudita resterà aperto fino al 6 ottobre, lasciando ancora aperta la possibilità di trasferimento del brasiliano per i prossimi 50 giorni.

Acquistato dal Flamengo nel 2018, Vini Jr. ha collezionato 264 presenze, segnando 84 gol e fornendo 59 assist con il Real Madrid, vincendo tutti i principali trofei, tra cui due Mondiali per I Club, due Champions League e tre titoli di Liga.