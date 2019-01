I campionati di calcio in Spagna e Italia sono ancora fermi, la scena è tutta per le coppe nazionali. A partire da stasera con la Copa del Rey, passando per il weekend e il Monday Night di Coppa Italia, come si legge in una nota di Betaland.it.In Spagna il match più suggestivo del primo turno di ottavi di finale è tra Athletic Bilbao e Siviglia. Imbattuti dallo scorso ottobre, i padroni di casa puntano alla vittoria a quota 2.55 sulla lavagna di betaland.it, mentre sul Siviglia si gioca a 2.80. Inoltre un’eventuale doppietta di Andre Silva vale 10,00 sul book italiano.