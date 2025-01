GETTY

Coppa di lega inglese: il Newcastle ipoteca la finale, colpaccio in casa dell'Arsenal

2 ore fa



Il Newcastle è una delle squadre più in forma d'Europa: gli uomini di Howe sbancano l'Emirates nella semifinale d'andata della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Non c'è scampo per l'Arsenal, affondato da Isak e Gordon. Per i Magpies finale quasi ipotecata e sesta vittoria di fila tra campionato e Coppa. Domani si disputerà il primo atto dell'altra semifinale, quella tra Liverpool e Tottenham.