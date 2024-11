Coppa Italia, iniziano gli ottavi: dove vederli in tv

Getty Images

Settimana prossima ritorna la, con le prime quattro partite di degli ottavi di finale. Di seguito, il dettaglio del programma dei primi quattro ottavi della Coppa Italia, esclusiva Mediaset:- Bologna-Monza, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese- Milan-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1telecronaca: Massimo Callegari e Roberto CraveroStudio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari- Fiorentina-Empoli in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone TiribocchiStudio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco- Lazio-Napoli, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1telecronaca: Massimo Callegari e Massimo PaganinStudio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco