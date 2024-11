Coppa Italia: per i bookie negli ottavi fiducia a Milan e Fiorentina, in quota duello Inter-Juve per il trofeo

2024 Getty Images

"prenotano" i quarti di finale. La Coppa Italia sta per entrare nel vivo e i bookie danno fiducia alle squadre di Fonseca e Palladino, che sfideranno tra le mura amiche - nell'ordine - Sassuolo ed Empoli: l'1 dei Rossoneri si gioca a 1,25, l'affermazione dei viola nel derby toscano è proposta a 1,50. Un pareggio a San Siro del Sassuolo, secondo in Serie B dove non perde dal 31 agosto, è fissato a 6, il successo dei Neroverdi è in lavagna addirittura a 9,25. Al Franchi, invece, l'X è fissato a 3,75, mentre un "colpo" dell'Empoli di D'Aversa vale 7 volte la posta puntata. La "partitissima" degli ottavi è Lazio-Napoli, in programma all'Olimpico il 5 dicembre: la squadra di Conte è in vetta al campionato, quella di Baroni insegue a un punto e delle 16 partite ufficiali giocate in stagione, ne ha vinte 12. Una vittoria dei biancocelesti è data a 2,60, stessa quota per quella dei partenopei mentre il pareggio è fissato a 3,25. Fattore campo in evidenza in Bologna-Monza: il successo della squadra di Italiano, che vinse al Brianteo lo scorso 22 settembre, si gioca a 1,75, quello della formazione di Nesta a 4,75; l'X è fissata invece a 3,40.

- Per la conquista del trofeo si profila invece un derby d'Italia. Il trionfo della Juventus, detentrice della Coppa Italia, paga 4,50 volte la posta puntata, ma gli esperti reputano più probabile un'affermazione dell'Inter di Simone Inzaghi che si gioca a 3: negli ottavi se la vedranno contro, nell'ordine, Cagliari e Udinese. Alle loro spalle il Napoli e il Milan si giocano a 7, mentre una vittoria finale dell'Atalanta di Gasperini - finalista nel 2024 - è proposta a 10.