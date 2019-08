​Prosegue il programma della Coppa Italia con altri quattordici impegni validi per i 32esimi di finale. Alle 18 apre il Brescia: le Rondinelle sono di scena sul campo del Perugia, reduce dal successo sulla Triestina.



Alle 18.15 poi tocca alla Fiorentina contro il Monza di Brocchi, mattatore del Benevento di Inzaghi.



Alle 20.30 sette partite: Cagliari, Udinese e Hellas Verona ospitano rispettivamente Chievo, Sudtirol e Cremonese, mentre l'Empoli affronta il Pescara e il Frosinone se la vede con il Monopoli. Il Cittadella gioca contro il Carpi, Ascoli impegnato con il Trapani.



Alle 20.45 poker di A: Lecce al Via del Mare contro la Salernitana, Sassuolo contro Spezia e Spal contro FeralpiSalò, con il Bologna in trasferta a Pisa.



Chiude alle 21 la Sampdoria: i blucerchiati di Di Francesco volano a Crotone.





h. 18.00



PERUGIA-BRESCIA





h. 18.15





FIORENTINA-MONZA





h. 20.30





ASCOLI-TRAPANI



CAGLIARI-CHIEVO



CITTADELLA-CARPI



EMPOLI-PESCARA



FROSINONE-MONOPOLI



UDINESE-SUDTIROL



VERONA-CREMONESE





h. 20.45





LECCE-SALERNITANA



PISA-BOLOGNA



SASSUOLO-SPEZIA



SPAL-FERALPISALO'





h. 21.00





CROTONE-SAMPDORIA