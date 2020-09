Aurelio, presidente del, è risultato positivo al coronavirus. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri, dopo che il numero uno del club partenopeo aveva partecipato, il giorno prima, all’Assemblea di Lega, nella quale aveva incontrato i suoi colleghi di Serie A.La Repubblica riporta un virgolettato di: “Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio.” le parole che il patron del Napoli continua a ripetere ai suoi collaboratori. 71 anni, De Laurentiis è ora a Roma, dopo aver lasciato Capri, insieme alla moglie Jacqueline, anche lei positiva al coronavirus ( clicca qui per rivivere il racconto degli ultimi due giorni di De Laurentiis ).