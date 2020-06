La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata., parla a La Stampa del protocollo ripresa della Bundesliga: "Dodici tamponi, ne vale la pena. Bastava copiare la Germania. Due aerei e due bus, che fatica trovare le bottigliette giuste... Giusto ricominciare e a porte chiuse tanti giocano meglio".: "Sicurezza a rischio per calciatori e famiglie. Io ho deciso di fermarmi. Ho rescisso il contratto, non c'erano le condizioni per continuare. Poi l'epidemia ha fatto il resto, si doveva bloccare tutto. A Genova lascio un pezzo di cuore", riporta Il Secolo XIX​.dice no al taglio dello stipendio del 30% proposto dalper l'emergenza coronavirus. Il fantasista francese, che percepisce circa 100mila euro a settimana, spiega a Le Journal de l'Ile de La Reunion: "Tutti hanno avuto la loro opinione su questo argomento. La mia posizione era chiara ed evidente.. Il mio ruolo è quello di difendere i miei interessi e quelli della mia famiglia, senza mettere però in pericolo il club, tutti sanno quanto sono legato alla squadra".. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che la Figc sta lavorando con tutte le parti in causa (Serie A, B, Lega Pro, Aic, Aiac) e il protocollo di intenti è a buon punto: se sarà firmato da tutti e l'Assocalciatori raggiungerà con le leghe la proroga per l'estensione dell'accordo collettivo, la strada sarà in discesa.e, riferisce La Gazzetta dello Sport, il discorso potrebbe essere proposto nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale dell'8 giugno. Spingono le società, su tutti Andrea Agnelli ma anche l'ad delche a Radio Rai conferma: "I tifosi sono la parte più importante per una società di calcio, giocare senza ci dispiace ma in questo momento siamo costretti. Penso però che sia un problema che dobbiamo affrontare velocemente, ragionare su una parziale riapertura degli stadi rispettando le regole del distanziamento. Dobbiamo pensarci, non possiamo sempre arrivare in ritardo: serve programmazione, managerialità e buon senso, ma non la paura".Attesa per oggi la risposta del ministro Spadafora sul possibile anticipo delle semifinali di Coppa Italia al 12 e al 13 giugno.