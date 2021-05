Il Ministero della salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 5.506 i nuovi casi a fronte di 287.256 tamponi eseguiti. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 149 (ieri 201), calano i ricoveri ordinari (-521) e quelli in terapia intensiva (-46). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 28.382.984, di cui prime dosi 19.333.636 e seconde dosi 9.049.348. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 1.749.976.



Attualmente positivi: 306.730

Deceduti: 124.646 (+149)

Dimessi/Guariti: 3.741.149 (+13.929)

Ricoverati: 12.661 (-567)

di cui in Terapia Intensiva: 1.643 (-46)

Tamponi: 63.571.711 (+287.256)



Totale casi: 4.172.525 (+5.506, +0,13%)