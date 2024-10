Corriere dello Sport - Marotta vuole portare all'Inter un altro dirigente della Juventus

La svolta dirigenziale in casa Inter si sta sempre più concretizzando e, con l'uscita annunciata di molti degli attuali vertici societari voluta dalche vuole dare un taglio netto con il passato e con la co-gestione che ha visto il fondo "controllare" il lavoro svolto da Steven Zhang e Suning. A rischio ci sono le figure di Danovaro e Antonello e per sostituirli sono in corso contatti che hanno del clamoroso.A portarli avanti, secondo il Corriere dello Sport c'è in prima persona il presidente e amministratore delegato area sport,che starebbe guardando ancora una volta a Torino, sponda Juventus per provare a portare a Milano alcuni degli uomini dell'attuale area corporate bianconera.

Uno dei nomi è quello di, Managing Director Revenue & Institutional Relations che Marotta conosce bene dato che hanno lavorato insieme alla Juventus per sette anni e che si trovano fianco a fianco da tempo in tutte le riunioni in Lega Calcio e non solo. Oltre a lui l'altro nome è quello di, braccio destro di calvo e direttore area marketing che potrebbe prendere il posto di Danovaro.