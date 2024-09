Corriere.it - Gli ultras a Inzaghi: "Tira fuori la garra, metti due punte. E ci servono 200 biglietti in più". Il tecnico: "Chiedo a Zanetti e Marotta"

Redazione Calciomercato

Corriere.it pubblica una serie di. Le intercettazioni fanno parte dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle curve di Inter e Milan, inchiesta che nella mattinata di oggi ha portato all'arresto di 18 ultras, fra nerazzurri e rossoneri.È l’inizio del 2023 - si legge su Corriere.it -, e l’Inter arranca in campionato.r. Due faccia a faccia diversi, con obiettivi diversi. Con l’allenatore, i rappresentati della curva vogliono discutere delle difficoltà della squadra. La «visita» alla fine salta, la macchina torna indietro verso Milano.

Quelle che erano«No, aggressivo no, però gli dico Mister io ti voglio dire una cosa...... a me mi dispiace però». Il comportamento in campo della squadra non piace, e nemmeno la gestione e le scelte tattiche dell’allenatore: «Gli dico quello che gli devo dire ... qua sei a Milano...quando sei in 10 metti due punte...lasci 2 punte...te lo ricordi Berlusconi a …».I due vogliono capire le sue intenzioni in merito al rinnovo di contratto. La società nerazzurra stoppa però il tentativo d’irruzione, «anche perché ci sono le telecamere e robe varie». L’incontro con Skriniar ci sarà lo stesso, ma in un bar vicino allo stadio. Come Ferdico anticipa a un rappresentante del club: «Ti comunicheremo dove vedremo il giocatore, faremo due chiacchiere con lui, che non sia in un posto con fotografi e quant'altro».

, sarà la relazione fatta dai due ad Andrea Beretta, capo della Nord, al termine dell’incontro.«Una possibile chiave di lettura a tale episodio, visti gli attriti con la società neroazzurra», è la considerazione del gip Domenico Santoro, sarebbe da rintracciare nella volontà degli ultrà «di lanciare un messaggio al Club interista, ovvero che il nuovo direttivo di Curva Nord si sarebbe interessato anche ad "altre" vicende, come ad esempio quelle di calciomercato».

Riporta ancora Corriere.it che qualche mese più tardi, quando ormai l’Inter è lanciata verso la finale di Champions e la squadra regala soddisfazioni al tifo organizzato,È il 26 maggio. E Ferdico parla al telefono con Inzaghi. Adi un paio di giorni prima, scelta fatta dalla Nord per contestare l’iniziale scelta del club di non dare agli ultras il numero di biglietti per la finale di Istanbul che questi si aspettavano. Il mister lo dice a Ferdico:(… ) nel senso... non con voi... con la società», dice Inzaghi, che riferisce di aver detto in quell’occasione alla società che «mancano 4 ore... cercate di sistemare sta roba perché non esiste (...) risolvetelo... questo è stato il mio appello Marco».

«Te la faccio breve Mister... ci hanno dato 1.000 biglietti... noi ci siam fatti due conti... ne abbiam bisogno 200 in più per esser tranquilli...».... gli dico... che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi... mi attivo e ti dico cosa mi dicono».

Per la finale contro il Manchester City e il tema biglietti, da cui la curva conta di ricavare parecchi soldi, i leader degli ultras avviano infatti una serie di interlocuzioni.L’obiettivo viene raggiunto in tempo per Istanbul. Il club cede, e aumenta la disponibilità di biglietti da consegnare alla curva. «