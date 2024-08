Cosa è successo a Kvaratskhelia? Perchè è stato sostituito nel primo tempo di Verona-Napoli

Getty Images

è stato costretto al cambio ed è stato sostituito nel corso del finale del primo tempo di. A soli 4 minuti dalla fine dei minuti di recupero del primo tempo l'attaccante georgiano si è accasciato a terra e, dopo essere stato soccorso dai medici che lo hanno accompagnato fuori dal campo, ha chiesto il cambio ad Antonio Conte.La punta georgiana aveva intercettato un pessimo retropassaggio di Frese e si era involato solo in contropiede verso la porta difesa da Montip. Al momento del tiro si è però fatto intercettare il tiro dal recupero mostruoso di Tchathoua che, alla disperata, è intervenuto in scivolata mandando in angolo. Nel procedere con la corsa si è scontrato fortuitamente con Belahyane e si è poi immediatamente accasciato a terra.

Immediato l'intervento dei medici che, dopo averlo trattato con acqua e sali minerali, hanno poi fatto l'evidente gesto dei "giramenti di capo" a cui uno scosso Kvara non ha risposto. Poco dopo la richiesta del cambio cheImmediato l'ingresso in campo di Giacomo Raspadori al suo posto.