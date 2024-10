Cosa fa adesso Paul Pogba? Dal rientro al mercato, che succede

Redazione Calciomercato

. Almeno fino al 30 giugno 2026, data di scadenza del contratto con i bianconeri. Il centrocampista francese con un'altra maglia proprio non si vede, che sia in Italia o all'estero. Vuole restare a Torino, anche dopo la squalifica: il TAS ha accolto il ricorso riducendo lo stop del giocatore da 4 anni a 18 mesi, a marzo sarà ancora a disposizione di Thiago Motta e potrà tornare in campo.- Occhio però, perché la volontà di Pogba non coincide con quella della Juventus: Paul per restare in bianconero sarebbe pronto anche a ridursi lo stipendio di 10 milioni netti a stagione - durante il periodo della squalifica il suo ingaggio è al minimo federale, poi tornerà a percepire la cifra prevista dall'accordo -; e se le parti non dovessero trovare l'intesa, a gennaio gli cercheranno una nuova destinazione.

- Dove? Il nome di Pogba nell'ultimo periodo è stato accostato a diversi club: da quelli dellaal, passando per ildi Roberto De Zerbi e i, che proverebbero a convincere il francese attraverso il pressing dei suoi compagni di nazionale Giroud e Lloris. Paul al momento è concentrato solo sul presente e ha una voglia matta di tornare in campo: lui vorrebbe giocare ancora con la Juventus, ma il suo futuro a Torino è ancora in bilico.